Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une occasion en or pour le Barça avec Aubameyang ?

Publié le 28 mars 2020 à 16h00 par Th.B.

Alors qu’il ne dispose d’un contrat n’allant que jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick n’aurait pas été approché par son club pour une prolongation. Une aubaine pour le FC Barcelone.

Et si Pierre-Emerick Aubameyang devenait un nouvel attaquant du FC Barcelone ? Comme SPORT le révélait vendredi, une vente de Martin Braithwaite se profilerait pour le prochain mercato. En outre, l’option Lautaro Martinez obligerait le Barça à formuler une offre de transfert conséquente à la direction de l’Inter, le joueur disposant d’une clause libératoire fixée à 111M€ et le club nerazzurri refusant de négocier pour un prix inférieur à ce montant. Ainsi, l’option Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être la plus rentable pour cet été, d’autant plus que le FC Barcelone envisageait de proposer un prêt avec option d’achat obligatoire à Arsenal lors du dernier mercato hivernal. C’est en effet l’information exclusive que le 10 Sport vous révélait fin janvier. Et le Barça aurait une fenêtre de tir pour passer à l’action.

Arsenal n’aurait pas négocié de prolongation de contrat