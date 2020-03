Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Cavani se voit conseiller une improbable destination !

Publié le 28 mars 2020 à 14h15 par A.M.

Ancien coéquipier d'Edinson Cavani avec la sélection uruguayenne, Diego Forlan recommande à l'attaquant du PSG, dont le contrat prend fin en juin prochain, de rejoindre Boca Juniors.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani, passait proche de rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver, devrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. En effet, aucune prolongation ne se profile à l'horizon et le Matador va devoir se trouver un nouveau club. Et alors que les Colchoneros seraient toujours sur les rangs, ces derniers jours, Sport assurait que Boca Juniors songeait également à attirer le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Une information qui venait d'ailleurs confirmer les récents propos de Leandro Paredes qui assurait qu'avec « Cavani, je parle beaucoup et il aimerait y jouer. Je pense qu’il veut encore jouer un ou deux ans en Europe. Après, je suis sûr qu’il aimerait aller à Boca. Il est parfait pour Boca . » Et visiblement, le milieu de terrain parisien, formé à Boca, n'est pas le seul à imaginer Edinson Cavani porter le maillot de Xeneize .

Forlan imagine Cavani... à Boca Juniors