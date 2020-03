Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba au cœur des tensions entre Zidane et Pérez ?

Publié le 28 mars 2020 à 15h30 par A.D.

Alors que le Real Madrid souhaiterait à tout prix recruter un milieu de terrain, Zinedine Zidane et Florentino Pérez devraient avoir du mal à trancher entre Paul Pogba et Fabian Ruiz. En parallèle, Luka Jovic serait en sursis et pourrait être remplacé par Erling Haaland.

Paul Pogba ou Fabian Ruiz ? Le Real Madrid serait partagé entre les deux hommes. Lors du dernier mercato estival, Zinedine Zidane a frappé très fort. Grâce aux recrutements d'Eder Militao, de Ferland Mendy, d'Eden Hazard, de Luka Jovic et de Rodrygo, le technicien français a renforcé son attaque et sa défense. Toutefois, Zinedine Zidane n'est pas parvenu à apporter du sang neuf à son milieu de terrain. Et lors du prochain mercato, le Ballon d'Or 1998 aurait la ferme intention de se rattraper. Toutefois, il ne parviendrait pas à se mettre d'accord avec sa direction.

Un dilemme entre Paul Pogba et Fabian Ruiz ?