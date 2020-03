Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette opération qui pourrait se dessiner pour Pogba...

Publié le 28 mars 2020 à 7h45 par A.C.

La Juventus semble déterminée à rafler la mise pour Paul Pogba et aurait d’ailleurs un as dans la manche, pour doubler le PSG et le Real Madrid.

Dans la bataille à trois qui oppose actuellement la Juventus, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour Paul Pogba, les Italiens semblent tenir la corde. Plusieurs contacts auraient eu lieu entre les Bianconeri et Mino Raiola, agent du milieu de Manchester United. A Turin on semble bien décidés à boucler le retour de Pogba, qui ne serait d’ailleurs pas contre un retour dans son ancien club, qu’il a quitté en 2016.

La Juve propose Ramsey pour Pogba