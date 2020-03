Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de cette piste de Setién et Guardiola !

Publié le 28 mars 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Interrogé sur son avenir, Alessandro Bastoni, annoncé vers le FC Barcelone et Manchester City, ne compte pas forcément quitter l’Inter Milan.

En marge de la crise du coronavirus, le FC Barcelone se pencherait sur le mercato estival. Le secteur défensif, notamment l’arrière-garde, serait l’une des priorités des Catalans. Le club désirerait donc apporter une ou plusieurs nouvelles têtes au sein de sa défense centrale, Samuel Umtiti étant annoncé sur le départ. Secrétaire technique du Barça, Éric Abidal pourrait aller piocher du côté de l’Italie avec la piste menant directement à Alessandro Bastoni. L’espoir de l’Inter Milan aurait convaincu les Blaugrana , mais également Manchester City. Ce serait peine perdue pour Quique Setién et Pep Guardiola. Les Lombards prévoiraient de céder Diego Godin d’ici quelques mois afin de donner encore plus d’importance à leur pépite. Et Bastoni envoie un message fort sur son avenir.

«Où je me vois dans dix ans ? À l’Inter Milan avec quelques trophées dans la vitrine»