Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste XXL, Zidane va faire les affaires de Leonardo…

Publié le 28 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Estimant que Jadon Sancho ne bougera pas de Dortmund, le Real Madrid se retirerait de la course à la signature de l’ailier du Borussia cet été. De quoi retirer une épine du pied du PSG dans ce dossier chaud.

Comme ESPN le révélait le 11 mars dernier, Leonardo verrait en Jadon Sancho le candidat idéal pour remplacer Kylian Mbappé ou Neymar, susceptibles de quitter à terme le PSG, que ce soit cet été ou lors du mercato estival de 2021. Pour l’ailier du Borussia Dortmund, la concurrence serait cependant rude pour Leonardo et le PSG puisque des cadors anglais dont Manchester United seraient sur le coup. En Espagne, le Real Madrid resterait en embuscade depuis plusieurs semaines, mais se retirerait temporairement du dossier.

Le Real hors course pour Jadon Sancho ?