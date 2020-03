Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle XXL pour Leonardo avec Sancho ?

Publié le 26 mars 2020 à 21h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain, comme le Real Madrid ou encore Manchester United vont devoir faire face à un rival déterminé pour Jadon Sancho.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Jadon Sancho pourrait faire l’objet d’un transfert pharaonique cet été. Plusieurs clubs s’intéresseraient à lui et le Borussia Dortmund compte bien tirer le maximum d’argent de sa possible vente. Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais le talent de Sancho a séduit les plus grands clubs européens, comme le Real Madrid, Manchester United un encore Liverpool.

Sancho, la nouvelle grande star de Chelsea