Mercato - PSG : Le dossier Donnarumma totalement relancé ?

Publié le 26 mars 2020 à 21h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir un adversaire de taille faire irruption dans le dossier Gianluigi Donnarumma.

Formé au club, Gianluigi Donnarumma aimerait poursuivre au Milan AC. Pourtant, cela semble être de moins en moins possible. Le club lombard fait face à des problèmes économiques et les négociations avec Mino Raiola, agent du joueur, n’avancent toujours pas. Leonardo a donc flairé le bon coup, puisqu’il souhaiterait attirer Donnarumma au Paris Saint-Germain à la fin de son contrat avec les Rossoneri , en juin 2021. Le PSG n’est toutefois pas seul sur ce dossier, puisque la presse italienne a également évoqué l’intérêt prononcé de la Juventus et du Real Madrid.

Chelsea a approché Raiola !