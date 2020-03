Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une excellente opportunité à saisir pour cette cible de longue date ?

Publié le 26 mars 2020 à 19h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait se renforcer en défense l’été prochain, le club catalan pourrait profiter de l’intérêt que porterait le FC Porto à Marc Cucurella pour lui arracher Alex Telles à bas coût.

Si on parle beaucoup du futur renouvellement du secteur offensif du FC Barcelone, la défense du club catalan pourrait elle-aussi afficher un nouveau visage la saison prochaine. En effet, tandis que les Blaugrana aimeraient recruter un nouveau défenseur central gaucher, ils pourraient également enrôler de nouveaux latéraux en raison des performances décevantes de leurs éléments cette saison. Ciblé de longue date par le Barça et en fin de contrat en juin 2021, Alex Telles représenterait l’opportunité de marché idéale pour que les Catalans puissent se renforcer. Et dans ce dossier, il se pourrait que l’un des joueurs prêtés par le FC Barcelone puisse servir d’arme.

Un transfert de Telles au Barça facilité par... Cucurella ?