Mercato - Barcelone : Messi, Ter Stegen... Une opération à 124M€ dans les tuyaux pour cet été ?

Publié le 26 mars 2020 à 18h30 par B.C.

Contraint de renflouer ses caisses cet été, le FC Barcelone serait prêt à faire du ménage au sein du club cet été. Cependant, deux joueurs seraient intransférables : Lionel Messi et Marc-André ter Stegen.

Cela pourrait bien être l'été de tous les changements pour le FC Barcelone. Selon les récentes informations de Sport , le club culé profiterait de cette pause forcée pour préparer le prochain mercato estival et aurait ainsi fixé ses priorités. Eric Abidal devrait partir à la recherche d'un défenseur central gauche, d'un milieu défensif, d'un ailier et d'un avant-centre. Le retour de Neymar serait également dans les tuyaux, mais la crise du coronavirus complique considérablement les affaires du conseil d'administration barcelonais. Plusieurs joueurs pourraient alors être poussés vers la sortie, et le Barça aurait pris une grande décision.

Messi et Ter Stegen intransférables