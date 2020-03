Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste d’Abidal fixée… à 65M€ ?

Publié le 28 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Après un échec dans ce dossier l’été dernier puisqu’il s’est finalement engagé en faveur de Tottenham, le FC Barcelone reviendrait à la charge pour Tanguy Ndombele et pourrait s’attacher les services du Français pour 65M€.

Tanguy Ndombele pourrait devenir le nouveau français au FC Barcelone cet été et ainsi rejoindre Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembélé. En effet, ces derniers jours, la presse a évoqué un intérêt du Barça pour l’international français, en grande difficulté du côté de Tottenham pour sa première saison en Premier League. Entraîneur des Spurs , José Mourinho ne s’est pas abstenu de lui faire une grosse réflexion sur ses performances sur le terrain dans la presse récemment. Un départ de Ndombele seulement un an après son arrivée en provenance de l’OL serait plus que probable à ce jour.

Ndombele au Barça pour… 65M€ ?