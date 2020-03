Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Eric Abidal saurait à quoi s’en tenir pour cet international français !

Publié le 27 mars 2020 à 13h00 par H.G.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Tanguy Ndombele pourrait faire l’objet d’une offensive du club catalan qui cherchera à renouveler son milieu de terrain l’été prochain. Et il se pourrait que les Blaugrana soient d’ores et déjà fixés sur le montant qu’ils devront débourser dans cette opération.

L’entrejeu du FC Barcelone pourrait connaitre un profond renouvellement l’été prochain. En effet, Ivan Rakitic et Arturo Vidal sont tout deux âgés de 32 ans et seront à un an de la fin de leur contrat au Barça, chose qui devrait conduire le club catalan à se séparer d'eux afin de percevoir des indemnités de transfert plutôt que de les laisser filer gratuitement en juin 2021. Toutefois, les Blaugrana devront compenser le départ de deux joueurs qui, s’ils n’affichent pas leurs meilleurs visages ces derniers mois, ont au moins le mérite d’apporter de la richesse dans l’effectif catalan grâce à leur profil polyvalent. Ainsi, pour les remplacer, le FC Barcelone aurait fait le choix de miser sur Tanguy Ndombele, arrivé à Tottenham l’été dernier mais qui songerait déjà à un départ en raison de ses rapports délicats avec José Mourinho. Et à en croire les dernières informations de la presse catalane, le Barça saurait d’ores et déjà quelle somme il devra mettre sur la table pour convaincre les Spurs de lâcher l’international français.

Tanguy Ndombele serait évalué à 65M€ !