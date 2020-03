Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coutinho pourrait plomber le retour de Neymar au Barça !

Publié le 27 mars 2020 à 8h45 par H.G.

Si le FC Barcelone aimerait de nouveau faire revenir Neymar l’été prochain, le club catalan ne disposerait pas de suffisamment de moyens pour réaliser un transfert simple et aurait l’intention d’inclure des joueurs dans l’opération. Cependant, Philippe Coutinho, qui était dernièrement cité comme l’une des clés de l’opération, n’aurait aucune intention d’aller à Paris.

Près de trois ans après son départ du FC Barcelone, Neymar continue d’occuper les esprits en Catalogne. Après s’être heurté aux prétentions élevées du PSG l’été dernier et à la position ferme de Leonardo dans les négociations, le Barça n’aurait toujours pas abdiqué et souhaiterait une nouvelle fois tenter de faire revenir l’international brésilien de 28 ans l’été prochain. Cependant, le contexte d’incertitude économique causé par la pandémie de Covid-19 complique les affaires des Blaugrana qui ont déjà des soucis de liquidités, dans la mesure où ils ne seraient pas en mesure de procéder à un transfert sec pour concrétiser le retour de leur ancien numéro 11. Ainsi, le FC Barcelone songerait à inclure des joueurs lors des futures discussions avec le PSG afin de diminuer le prix de Neymar, et cela en dépit du fait que cette façon de procéder n’avait pas convaincu le club de la capitale l’été dernier. Dans cette perspective, le nom de Philippe Coutinho était évoqué comme l’un des possibles joueurs inclus dans le deal ces derniers temps.

Philippe Coutinho aimerait retourner en Premier League !