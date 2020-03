Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro Martinez... Le Barça reçoit un énorme conseil !

Publié le 27 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Au FC Barcelone, on aurait coché les noms de Neymar et Lautaro Martinez pour cet été. Rivaldo n’a pas manqué de conseiller le Barça à ce sujet.

Avec le coronavirus et les conséquences financières, le FC Barcelone pourrait bien revoir ses plans pour cet été. En Catalogne, on avait pourtant de grandes ambitions pour le mercato, rêvant d’un retour de Neymar, tout en recrutant Lautaro Martinez, dans l’optique de la succession de Luis Suarez. Entre le Brésilien et l’Argentin, le Barça pourrait bien devoir faire un choix. Mais à en croire Rivaldo, il n’y aurait pas à réfléchir...

« Neymar sera toujours ma priorité »

« Lautaro ne serait pas une solution pour le présent. Neymar sera toujours ma priorité pour renforcer Barcelone. Lautaro n'a que 22 ans et doit encore évoluer et acquérir de l'expérience, même si c'est un bon joueur qui pourrait devenir un joueur de haut niveau à l'avenir. C'est pourquoi je pense que Barcelone doit avant tout se concentrer sur le retour de Neymar pour consolider l'attaque dévastatrice qu'ils avaient dans le passé. Neymar a 28 ans et a encore beaucoup d'années devant lui dans sa carrière. Ce serait une excellente recrue car il connaît le club et a une personnalité brutale qui lui permet de faire la différence sans craindre le fait de partager la lumière avec Messi. Je suppose que Leo aimerait aussi qu'il revienne dans l'équipe », a ainsi assuré Rivaldo dans sa chronique pour Betfair.