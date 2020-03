Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand danger pour le Barça…

Publié le 26 mars 2020 à 23h30 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait bien se trouver devant une situation très problématique pour son mercato estival. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol AS fait le point sur le dossier Samuel Umtiti, qui appartient à la longue liste de joueurs que le Barça a programmé de mettre sur le marché cet été afin d’équilibrer ses comptes et de dégager des liquidités pour son recrutement. Selon AS, le défenseur français n’aurait cependant aucune intention de quitter Barcelone, où il se sent bien et où l’actuel entraîneur Quique Setien n’hésite pas à s’appuyer beaucoup plus sur lui.

L’exemple Umtiti

Le cas Umtiti témoigne du danger qui guette le club catalan en vue de son mercato estival. En effet, de nombreux joueurs que le Barça a besoin de vendre cet été sont dans le même état d’esprit que le défenseur français, à commencer par Antoine Griezmann, qui ne serait pas très chaud pour partir en l’état. Cela pourrait causer de gros troubles dans le mercato catalan, et l’empêcher de finaliser certains gros dossiers comme Neymar ou Lautaro Martinez.