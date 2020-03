Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’appel du pied de ce Brésilien à Zubizarreta...

Publié le 26 mars 2020 à 23h00 par D.M.

Gardien au CD Feirense, qui évolue en seconde division portugaise, Caio Secco a indiqué qu’il rêvait de rejoindre l’OM.

L’OM a longtemps été une terre d’accueil pour les Brésiliens voulant faire carrière en Europe. Énormément de joueurs auriverde ont marqué de leur empreinte l'histoire de Marseille et ont contribué aux nombreux titres remportés par le club. Parmi les joueurs brésiliens les plus prestigieux passés par l’OM se trouvent par exemple Carlos Mozer ou encore Paulo César qui n’a jamais cessé de clamer son amour pour l’équipe phocéenne et ce même après son départ. Alors que l’on compte cette saison aucun Brésilien dans l’effectif, l’OM fait toujours rêver à l'image de la déclaration de Caio Secco.

« Mon club de rêve est Marseille »