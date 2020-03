Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo distancé pour le transfert de cette pépite !

Publié le 26 mars 2020 à 20h45 par D.M.

Alors que Leonardo continuerait à surveiller Sandro Tonali, l’Inter aurait une longueur d’avance sur ce dossier. Le club italien aurait établi des contacts avec l’entourage du joueur de Brescia.

Leonardo souhaiterait renforcer le milieu de terrain du PSG en vue de la saison prochaine. Et le directeur sportif brésilien aurait posé son regard sur l’Italie, un pays qu’il connait parfaitement. Plusieurs pistes sont évoquées à l’instar de celles menant vers le joueur de la Fiorentina Gaetano Castrovilli ou encore Sandro Tonali. Le joueur de Brescia est considéré comme la nouvelle étoile montante du football italien et susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens.

Leonardo toujours intéressé, mais distancé sur le dossier Tonali