Mercato - Real Madrid : Pogba, le rapprochement avec un club se confirme…

Publié le 26 mars 2020 à 21h30 par La rédaction

Un élément confirme qu’entre Manchester United et Pogba, l’heure n’est plus au conflit, mais au rapprochement. Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol fait le point sur la situation de Paul Pogba, qui reste surveillé de près par trois ténors européens, le Real Madrid, le PSG et la Juventus Turin. Selon AS, Manchester United aurait récemment entamé les contacts avec Paul Pogba et son entourage pour évoquer une prolongation de contrat, confirmant l’hypothèse soulevée d’un rapprochement entre le milieu de terrain français et son club.

MU ne veut pas braquer Pogba

Mais un autre signe marque appuie l’idée d’un réchauffement de la relation entre le milieu de terrain tricolore et la direction des Red Devils. En effet, le club anglais a la possibilité contractuelle de prolonger unilatéralement le contrat de Paul Pogba d'une saison, soit jusqu'en juin 2022, grâce à une clause négociée lors de son arrivée. Cependant, selon des sources connaissant la situation du joueur, MU ne compte pas utiliser cette option, jugée trop contre-productive : « Cela ne servirait qu'à mettre le joueur en colère et à le forcer à partir, ou à le faire partir un an plus tard de façon irrémédiable ». Si Manchester se soucie autant du ressenti de son jour, c’est bien qu’il est soucieux de soigner sa relation avec lui. Le rapprochement est bien de mise entre les deux parties.