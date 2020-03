Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’intérêt du Real Madrid pour Aubameyang se précise !

Publié le 26 mars 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Pierre-Emerick Aubameyang en guise d’alternative à Lautaro Martinez, le Real Madrid serait également intéressé par le joueur d’Arsenal. Pour autant, à l’instar du Barça, les Madrilènes ne feraient pas de lui une priorité.

A un an de la fin de son contrat à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être l’une des bonnes opportunités de marché à saisir l’été prochain. L’attaquant de 30 ans passé par le Borussia Dortmund et l’AS Saint-Etienne n’aurait pas l’intention de prolonger son bail chez les Gunners et serait d’ores et déjà en quête d’une porte de sortie. Dans ce contexte, le FC Barcelone aurait coché son nom en guise d’alternative à Lautaro Martinez, qui resterait la priorité absolue du club catalan pour succéder à un Luis Suarez vieillissant et sur le déclin physiquement. Pour autant, le Barça serait loin d’être le seul présent sur le dossier puisque le Gabonais est également annoncé dans le viseur du Real Madrid, qui aimerait recruter un nouvel attaquant cet été après le flop du transfert Luka Jovic l'an passé. Seulement voilà, si Pierre-Emerick Aubameyang serait bien une piste étudiée par les Merengue , il ne serait en aucun cas un dossier prioritaire d’après les derniers échos venus de l'autre côté des Pyrénées.

Le Real Madrid aurait deux cibles prioritaires devant Aubameyang !