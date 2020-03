Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’agite pour Maxime Lopez !

Publié le 27 mars 2020 à 4h30 par T.M.

Cet été, l’OM pourrait vendre plusieurs joueurs face à la menace du fair-play financier. Un départ qui pourrait bien concerner Maxime Lopez.

A 22 ans, Maxime Lopez était vu par certains comme le futur de l’OM. Lancé dans le grand bain par Rudi Garcia, le milieu de terrain a prouvé son talent sur le terrain, mais son temps de jeu a quelque diminué avec André Villas-Boas. Une situation qui pourrait alors pousser le principal intéressé à aller chercher son bonheur loin de l’OM. Et en coulisse, cela s’agiterait pour Lopez, dont le contrat expire d’ailleurs en 2021.

Lopez aura le choix

Si certains imaginaient Maxime Lopez faire une longue carrière à l’OM, cela pourrait ne pas être le cas. Cet été, le milieu de terrain pourrait partir et certains prétendants se pressent déjà à sa porte. Intéressé de longue date, le FC Séville serait toujours là. Oui mais voilà, la liste des prétendants vient de s’agrandir. En Angleterre, on a, en effet, annoncé que Tottenham et West Ham étaient aussi sur le coup.