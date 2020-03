Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un chouchou de Messi éloigne Neymar du Barça !

Publié le 28 mars 2020 à 7h15 par A.C.

Du côté du FC Barcelone on commencerait à oublier la piste menant à Neymar, au profit d’un autre attaquant.

Le feuilleton Neymar a repris de plus belle. La presse catalane a récemment annoncé que le FC Barcelone n’a pas abandonné l’espoir d’arracher Neymar au Paris Saint-Germain. Le Brésilien serait lui toujours bien décidé à retrouver le Barça, en dépit des affaires judiciaires qui l’opposent au club. Neymar n’est toutefois pas le seul grand objectif des Catalans pour cet été ! Lionel Messi militerait en effet pour la venue de Lautaro Martinez, son coéquipier en sélection et actuel attaquant de l’Inter.

Neymar derrière Lautaro Martinez dans la short-list du Barça ?