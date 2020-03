Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro, Ndombele... Coutinho va tout débloquer !

Publié le 28 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas être conservé par les Bavarois. Mais alors qu'il n'entre plus dans les plans du Barça, le Brésilien pourrait toutefois être très utile aux Catalans.

Durant le mois de janvier 2018, le FC Barcelone n'avait pas hésité à débourser 160M€, bonus compris, afin de s'offrir Philippe Coutinho. Toutefois, l'international brésilien censé faire oublier Neymar, n'a jamais eu le rendement escompté. Par conséquent, l'été dernier, l'ancien numéro 10 de Liverpool a été prêté au Bayern Munich avec une option d'achat fixée à 120M€. Problème, cette saison non plus il n'a pas convaincu et ne devrait donc pas être conservé par les Bavarois. Conscient qu'aucun club ne transmettra une grosse offre pour récupérer Philippe Coutinho, le Barça a donc un autre plan.

Coutinho utilisé comme monnaie d'échange dans plusieurs dossiers