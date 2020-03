Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à jouer un mauvais coup au Barça dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 27 mars 2020 à 17h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid mais aussi le FC Barcelone, David Alaba pourrait quitter le Bayern Munich l’été prochain après avoir refusé de prolonger avec le club allemand. Aux dernières nouvelles, le club merengue serait en pôle position pour s’offrir le défenseur autrichien !

David Alaba pourrait mettre un terme à son histoire avec le Bayern Munich l’été prochain. Le défenseur autrichien aurait effectivement décidé de quitter le club allemand après que les dirigeants bavarois n’a pas respecté les demandes d’Alaba. Le club actuellement champion de Bundesliga aurait décidé de laisser partir leur joueur autrichien sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid pour 60M€ ! Alors direction le club merengue ou le club blaugrana ? Réponse !

De bonnes relations entre le Real et le Bayern !