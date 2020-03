Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a fixé le prix de départ de Martin Braithwaite !

Publié le 27 mars 2020 à 16h00 par H.G.

Arrivé cet hiver pour pallier la blessure longue durée de Luis Suarez, Martin Braithwaite pourrait d’ores et déjà être amené à quitter le FC Barcelone cet été. Le club catalan aurait en effet fixé son prix pour laisser partir l’attaquant danois.

Alors que le mercato hivernal était clôt, le FC Barcelone s’est vu accorder la possibilité de recruter un attaquant en tant que joker médical pour pallier l’absence de Luis Suarez pour quatre mois, l’Uruguayen étant blessé au genou droit. Ainsi, après avoir étudié de nombreuses pistes, le club catalan a fini par jeter son dévolu sur Martin Braithwaite, acheté à Leganés contre 18M€. Malheureusement, l’ancien attaquant n’a pas vraiment eu l’occasion de faire ses preuves au Barça puisque le football européen a été mis à l’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. Plus encore, il y a de fortes chances que Luis Suarez soit opérationnel au moment où les matchs reprendront, El Pistolero étant censé être de retour vers la fin du mois d’avril. Martin Braithwaite n’aura que des miettes à se mettre sous la dent à ce moment là et risque de ne jamais avoir réellement sa chance au FC Barcelone, d’autant plus qu'un départ l’été prochain ne serait pas à écarter.

Le Barça réclamera au moins 18M€ pour Braithwaite !