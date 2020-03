Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola, Donnarumma… Raiola va pouvoir faire sa loi !

Publié le 28 mars 2020 à 1h15 par La rédaction

Agent d’Alphonse Areola et de Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola sera en position de force pour pouvoir négocier cet été avec le PSG. Pas vraiment l’idée pour Leonardo.

Et si Raiola se retrouvait au cœur du mercato parisien ? Alors que le PSG cherche à recruter un nouveau gardien, deux transferts sont évoqués du côté de la capitale : celui d’Alphonse Areola, dans le sens des départs ; et celui de Gianluigi Donnarumma dans le sens des arrivées. Ces deux joueurs sont gérés par un seul et même agent : le très célèbre Mino Raiola. Une perspective qui n’enchante pas Leonardo…

Dur en négociation

En effet, Mino Raiola est mondialement connu pour sa difficulté en négociations. Très souvent au cœur de discussions houleuses dans le dossier Paul Pogba, l’agent italien pourrait faire des siennes dans plusieurs dossiers du PSG. En effet, Alphone Areola devrait revenir de son prêt au Real Madrid en juin prochain. Problème : le PSG n’en veut plus. L’international français sera donc prié de trouver une porte de sortie assez rapidement, afin de permettre au PSG d’activer la piste Donnarumma, le club ayant de la concurrence dans ce dossier. Cependant, Raiola pourrait ralentir le dossier Donnarumma si son autre client, Areola, ne dispose pas de pistes intéressantes pour son avenir. De quoi rendre fou Leonardo, qui va devoir essayer de contenter tout le monde…