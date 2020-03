Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message énigmatique de Donnarumma sur son avenir !

Publié le 27 mars 2020 à 13h15 par J.-G.D.

Interrogé par les fans du Milan AC sur son futur, Gianluigi Donnarumma, annoncé dans les petits papiers du PSG, entretient le flou.

Les performances convaincantes de Keylor Navas depuis son arrivée à l'été 2019 ne lui garantissent pas un poste de n°1 la saison prochaine. Le gardien du PSG pourrait assister au renfort d’un nouveau portier lors du mercato estival. En effet, les Parisiens s’intéresseraient de près au profil de Gianluigi Donnarumma, alors que les choses traînent en longueur concernant sa prolongation de contrat avec le Milan AC où son bail s'achève en 2021. Mais la concurrence s'annonce rude. Le Real Madrid, la Juventus et Chelsea n’auraient aucunement l’envie de laisser passer leur chance dans ce dossier. Lors d’un chat organisé par les Lombards avec plusieurs supporters, Donnarumma n’échappe pas aux questions sur son avenir. Mais le dernier rempart de 21 ans ne se montre pas très bavard.

«Les couleurs Rossoneri signifient beaucoup pour moi parce que j’ai grandi ici»