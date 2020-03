Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveaux contacts pour Paul Pogba ?

Publié le 27 mars 2020 à 1h15 par A.C.

Paul Pogba, milieu de Manchester United pisté par le PSG, le Real Madrid et la Juventus, est au centre de toutes les attentions.

Depuis son départ raté de l’été dernier, Paul Pogba fait énormément parler de lui. Le Français est en effet toujours annoncé proche d’un transfert, avec le Paris Saint-Germain, la Juventus et le Real Madrid prêts à l’accueillir les bras ouverts. Au sein de Manchester United on semble pourtant très serein à en croire la presse britannique, puisqu’une clause dans le contrat de Pogba permettrait de prolonger son contrat unilatéralement jusqu’en 2022 et ainsi aborder le mercato estival en position de force.

La Juve relance Raiola pour Pogba