Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une voie royale pour Leonardo avec Pjanic ?

Publié le 27 mars 2020 à 7h45 par A.C.

Le dossier Miralem Pjanic pourrait être plus simple que prévu pour Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Pour renforcer le milieu de terrain parisien, Leonardo aurait l’intention de réaliser un gros coup cet été. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain suivrait notamment Miralem Pjanic, qui ne semble plus être intouchable à la Juventus. L’ancien de l’OL a en effet perdu sa place de titulaire au profit de Rodrigo Bentancur et les dirigeants bianconeri pensent déjà au jeune Sandro Tonali de Brescia. Ainsi, le PSG serait prêt à tenter le coup, sachant que Pjanic ne dirait pas non à un retour en France, à en croire la presse italienne.

Le PSG seul en course pour Pjanic