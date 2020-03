Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une folie !

Publié le 27 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Bien qu'il possède déjà Keylor Navas dans ses rangs, le PSG envisagerait sérieusement l'hypothèse de recruter Gianluigi Donnarumma et ainsi avoir deux gardiens de très haut niveau.

L'été dernier, alors qu'il venait de revenir à son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a réglé un vieux problème de l'ère QSI, à savoir recruter un grand gardien. Ainsi, après le départ de Gianluigi Buffon, dont le contrat prenait fin, Kevin Trapp a rejoint l'Eintracht Francfort tandis qu'Alphonse Areola a été prêté au Real Madrid. Cela a permis au PSG de recruter Keylor Navas, arrivé pour 15M€. Mais alors que le Costaricien donne entière satisfaction aux Parisiens, Leonardo souhaiterait poursuivre sur sa lancée.

Donnarumma-Navas, le prochain duo de gardiens du PSG ?