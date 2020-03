Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait tranché pour l’avenir d’Alphonse Areola !

Publié le 26 mars 2020 à 17h15 par H.G.

Alors qu’il était dernièrement annoncé qu’Aphone Areola n’était toujours pas fixé sur son avenir, le Real Madrid aurait désormais tranché pour l’avenir du portier français prêté par le PSG.

Alphonse Areola a été la principale victime du grand chamboulement qu’a connu le PSG dans le secteur de ses gardiens l’été dernier. En effet, après une succession de performances décevantes, le portier français a été prêté au Real Madrid pour un an dans le cadre du transfert de Keylor Navas, qui s’est désormais imposé comme le portier titulaire du club de la capitale en faisant l’unanimité auprès de ses coéquipiers. De son côté, Alphonse Areola n’a disputé que sept rencontres cette saison et doit se contenter d’un rôle de doublure au Real Madrid. Et si la presse espagnole avait tout récemment annoncé que rien n’était encore fixé pour l’avenir du Français, il se pourrait que la sentence soit tombée pour le joueur prêté par le PSG.

Le Real Madrid ne devrait pas conserver Areola !