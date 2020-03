Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Guardiola déjà connu ?

Publié le 27 mars 2020 à 1h45 par A.M.

Grand objectif de la direction qatarie pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Pep Guardiola n'aurait toutefois aucune envie de quitter Manchester City.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le nom de Pep Guardiola a été glissé à la direction qatarie du PSG par un certain Xavi, dont les conseils sont de plus en plus écoutés du côté de Doha. Les patrons du PSG rêveraient d'attirer l'ancien entraîneur du FC Barcelone pour la succession de Thomas Tuchel. Mais à en croire l'agent italien Giovanni Branchini, qui gère notamment les intérêts de Fernandinho, Pep Guardiola n'a pour l'instant absolument pas l'intention de quitter Manchester City.

«Guardiola ne voudra jamais partir»