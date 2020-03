Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier de Leonardo fixé à 50M€ !

Publié le 26 mars 2020 à 22h45 par D.M.

Plusieurs clubs européens à l’instar du PSG, de l’Inter ou de la Juventus, seraient intéressés par Sandro Tonali. Brescia attendrait une somme avoisinant les 50M€ pour libérer son joueur.

En Italie, Sandro Tonali est considéré comme le futur de la Squadra Azurra. Agé de 20 ans, le milieu de terrain brille sous le maillot de Brescia et réalise des performances qui ne laissent pas indifférents de nombreux clubs européens. Le PSG, mais aussi l’Inter et la Juventus voudraient s’attacher les services de Sandro Tonali lors du prochain mercato. Brescia serait prêt à libérer son joueur, mais pas à n’importe quel prix.

Leonardo devra dépenser au moins 50M€ pour s’offrir Tonali