Mercato - PSG : Avantage Mourinho pour ce coup à 0€ ?

Publié le 26 mars 2020 à 22h15 par A.C.

José Mourinho, coach de Tottenham, pourrait bel et bien berner Leonardo et le Paris Saint-Germain pour un international brésilien.

Cet été, il pourrait être l’un des coups les plus intéressants du mercato. Willian arrive en effet au terme de son contrat avec Chelsea et cela n’a pas échappé aux grands clubs européens. Selon nos informations, Leonardo apprécié le profil du Brésilien et souhaiterait l’attirer au Paris Saint-Germain. D’autres cadors sont également sur le coup, comme Arsenal et Manchester United en Angleterre, ou encore le FC Barcelone et la Juventus. Un club semble pourtant avoir pris l’avantage ces derniers jours...

Direction Tottenham pour Willian