Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane peut débloquer le dossier De Bruyne...

Publié le 28 mars 2020 à 7h00 par A.C.

Les dirigeants de Manchester City semblent déjà avoir trouvé le joueur pouvant pallier un possible départ de Kevin De Bruyne, courtisé notamment par le Real Madrid.

Si Pep Guardiola et Raheem Sterling semblent vouloir rester à Manchester City, en dépit de la sanction de l’UEFA, ça ne semble pas être le cas de Kevin De Bruyne. Ce dernier aurait des envies d’ailleurs et le Real Madrid serait prêt à l’accueillir les bras ouverts. A la cour de Zinedine Zidane, il pourrait notamment succéder à un Luka Modric dont le contrat se termine en 2021 et qui fêtera ses 35 ans en septembre prochain.

City viserait James pour remplacer De Bruyne