Mercato - PSG : Un danger inattendu se profile pour la succession de Navas !

Publié le 28 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour succéder à terme à Keylor Navas, Leonardo songerait à Gianluigi Donnarumma pour cet été ou le mercato estival de 2021. Cependant, l’Italien pourrait jouer un sale tour au dirigeant brésilien.

Bien que ses performances avec le PSG ont été saluées et remarquées cette saison pour ses débuts avec le club parisien, Keylor Navas fêtera ses 34 ans en décembre prochain. Directeur sportif du PSG, Leonardo se pencherait déjà sur la question de son suppléant et de sa succession. Gianluigi Donnarumma serait le candidat favori du Brésilien pour remplir ces deux tâches. Néanmoins, Donnarumma, sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2021, pourrait snober le PSG.

« J’ai toujours été un fan de Milan et je ne peux rien faire d’autre que de donner mon maximum pour ce maillot »