Mercato - Real Madrid : Vers des retrouvailles entre Marcelo et Cristiano Ronaldo ?

Publié le 28 mars 2020 à 5h30 par T.M.

Après avoir formé un duo de choc au Real Madrid, Marcelo et Cristiano Ronaldo pourraient bien faire à nouveau la paire.

Avec l’explosion de Ferland Mendy cette saison, Marcelo a vu son temps de jeu considérablement diminuer au Real Madrid. Désormais, le Brésilien prend plus souvent place sur le banc de touche. Une situation qui fait forcément réfléchir à son avenir. Déjà annoncé proche du départ par le passé, le latéral gauche pourrait cette fois bel et bien quitter la Casa Blanca. Et alors que la Juventus avait un œil avisé sur Marcelo, cet intérêt serait bien toujours d’actualité dans le Piémont.

Direction Turin ?