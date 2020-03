Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste offensive de Zidane pourrait chambouler le dossier Dybala !

Publié le 27 mars 2020 à 16h15 par J.-G.D.

Concurrencé par la Juventus, le Real Madrid pourrait voir Gabriel Jesus, attaquant de Manchester City, lui filer entre les doigts à cause de Paulo Dybala.

En ne faisant pas confiance à Mariano Diaz et Luka Jovic cette saison, Zinedine Zidane se contente seulement de Karim Benzema à la pointe de l’attaque. L’entraîneur du Real Madrid chercherait ainsi à renforcer le secteur offensif, et l’une de ses pistes mèneraient directement en Angleterre. Les Merengue en pinceraient donc pour le profil de Gabriel Jesus, le buteur de Manchester City étant frustré de son statut chez les Skyblues . Pourtant, les Madrilènes auront fort à faire suite à la grosse concurrence de la Juventus dans ce dossier. Et les Turinois auraient un plan afin d'attirer Gabriel Jesus.

Dybala inclus dans l’opération Gabriel Jesus ?