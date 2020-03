Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive est déjà prévue pour Marcelo !

Publié le 27 mars 2020 à 10h00 par A.M.

En difficulté depuis l'arrivée de Ferland Mendy, Marcelo semble plus que jamais sur le départ, et la Juventus envisagerait de sauter sur l'occasion.

Arrivé en janvier 2007 au Real Madrid en provenance de son club formateur, Fluminense, Marcelo s'est petit à petit imposé comme un des meilleurs joueurs de sa génération à son poste et comme une icone du club merengue. Malgré tout, du haut de ses 31 ans, l'international brésilien ne représente plus l'avenir des Madrilènes qui ont recruté Ferland Mendy l'été dernier. Et l'ancien latéral de l'OL semble avoir pris le dessus sur Marcelo dans l'esprit de Zinedine Zidane.

La Juve passe à l'action pour Marcelo