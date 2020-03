Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane prépare une révolution !

Publié le 28 mars 2020 à 13h30 par A.D.

Pour pouvoir recruter lors du prochain mercato estival, le Real Madrid serait contraint de vendre au moins quatre joueurs. Dans cette optique, Zinedine Zidane devrait pousser Gareth Bale, James Rodriguez, Mariano Diaz et Lucaz Vazquez vers la sortie.

Zinedine Zidane devrait procéder à un énorme dégraissage lors du prochain mercato estival. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les clubs européens devraient manquer de ressources pour mener à bien leur recrutement. Dans cette optique, le Real Madrid pourrait être contraint de faire d'énormes sacrifices pour pouvoir se donner les moyens de réaliser un mercato digne de ce nom.

Bale, James, Mariano et Lucas Vazquez sur le marché ?