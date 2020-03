Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba décisif dans le dossier Griezmann ?

Publié le 28 mars 2020 à 11h15 par Th.B.

Tous deux liés au PSG pour un transfert sec ou un échange dans le cadre de l’opération Neymar, Paul Pogba et Antoine Griezmann pourraient évoluer ensemble, mais à Manchester United. Le milieu des Red Devils aurait un grand rôle à jouer dans l’avenir de son compatriote.

De quoi sera fait l’avenir d’Antoine Griezmann ? Avec ses 14 buts cette saison avec le FC Barcelone, toutes compétitions confondues, le champion du monde tricolore réalise une première saison plutôt réussie sur le plan comptable au Barça . Cependant, le rendement de l’attaquant français ne satisferait pas le staff technique et la direction du club culé. Griezmann serait même à vendre si l’on en croit les informations divulguées par SPORT dernièrement, et pourrait également prendre part à l’opération XXL que s’annonce être le retour de Neymar au FC Barcelone. Cependant, Griezmann ne devrait pas faire le chemin inverse en signant au PSG, souhaitant rester en Espagne.

Pogba détenteur de la clé de l’opération Griezmann ?