Mercato - PSG : Neymar, Griezmann... Un deal colossal prend forme !

Publié le 25 mars 2020 à 8h45 par A.M.

Alors que le FC Barcelone rêve toujours de rapatrier Neymar cet été et ainsi faire du Brésilien le successeur de Lionel Messi, Antoine Griezmann pourrait bien être la clé de cette transaction.

Cet été, le FC Barcelone devrait revenir à la charge pour Neymar. Un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG, la star brésilienne pourrait donc de nouveau être au cœur d'un feuilleton concernant son retour au Barça. Toutefois, afin de faire revenir le numéro 10 de la Seleçao , les Catalans devront se montrer ingénieux puisque le PSG ne lâchera pas si facilement son joueur et si jamais le club blaugrana décide d'utiliser l'article 17 de la FIFA stipulant qu'un joueur de 28 ans peut être libéré s'il est resté trois ans dans un club sans prolonger son contrat, il faudra verser près de 180M€. Dans le contexte actuel, c'est inenvisageable pour le FC Barcelone.

Le Barça envisage un échange Neymar-Griezmann