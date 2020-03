Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale pour la nouvelle star de Zidane ?

Publié le 28 mars 2020 à 9h30 par La rédaction

Federico Valverde réalise une grande saison sous les couleurs du Real Madrid. Le protégé de Zinédine Zidane attire de nombreux clubs, mais les Merengues auraient pris une grande décision pour leur joueur.

Depuis le retour sur le banc du Real Madrid de Zinédine Zidane il y a un peu plus d’un an, Federico Valverde a gagné du temps de jeu. Cette saison, il a joué 32 matchs en tant que titulaire, reléguant parfois sur le banc Luka Modric. Les performances de l’Uruguayen ne sont pas passées inaperçues et Manchester United s'intéresse déjà au milieu de terrain madrilène en cas de départ de Paul Pogba. Les dirigeants de la Casa Blanca ont donc pris une décision importante pour l’avenir de leur pépite.

Valverde ne devrait pas bouger