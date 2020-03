Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à 55M€ dans les tuyaux pour Aubameyang ?

Publié le 21 mars 2020 à 1h00 par D.M.

Suivi par le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal. D’autant plus que Manchester United serait prêt à dépenser les 55M € réclamés par les Gunners.

Afin de suppléer Luis Suarez sur le front de l’attaque, le FC Barcelone a pensé à recruter Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2021. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 29 janvier dernier, le FC Barcelone a noué des contacts avec les Gunners pour tenter de s'offrir l'attaquant. Et selon Sport , Arsenal serait désormais ouvert à un départ de Pierre-Emerick Aubameyang et réclamerait près de 55M €. Une offre que pourrait dépenser le FC Barcelone, mais aussi Manchester United.

Manchester United prêt à s’offrir Aubameyang