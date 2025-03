PSG : Ils ne veulent pas aller à Paris, le refus catégorique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain attire désormais la crainte de ses adversaires européens, après avoir renversé Liverpool à Anfield et assuré sa place en quart de finale de la Ligue des champions. Aux yeux de Sidney Govou, les autres équipes encore en lice n’ont absolument pas l’envie de croiser la route du club de la capitale.

La bande à Luis Enrique a envoyé un sacré message à l’Europe du football. En très grande forme depuis le début de l’année civile, le PSG a renversé Liverpool sur la pelouse d’Anfield, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. En passe de se faire éliminer dès la phase de ligue, le club apparaît désormais comme un favori à la victoire finale aux yeux de plusieurs observateurs, dont Sidney Govou, interrogé par Le Parisien.

« Tout le monde veut les éviter »

« Ce n’est pas précipité, il ne faut pas avoir peur de le dire : le PSG de ce niveau est favori, affirme le consultant de Canal+. Les Parisiens suscitent une espèce de crainte, la crainte d’un collectif plus que d’une star. C’est une équipe imprévisible composée de joueurs difficiles à déchiffrer car ils savent tout faire et cela les rend redoutables. » Selon lui, il n’y a aucun doute sur l’image du PSG chez les adversaires : « Demandez aujourd’hui à n’importe quel club s’il a envie d’affronter le PSG, il vous répondra non. Tout le monde veut les éviter. »

« C’est juste jouissif de les voir jouer de cette manière »

Un point de vue partagé par Sabri Lamouchi. « Ils sont devenus les grands favoris de la compétition, explique au Parisien celui qui dirige aujourd’hui Al-Riyadh en Arabie saoudite. Sur le jeu pratiqué, je ne vois pas une équipe européenne meilleure que Paris : c’est une machine de guerre qui garde la même intensité peu importe l’adversaire, peu importe le stade. Physiquement, ils sont énormes, on l’a encore vu en prolongation mardi, les individualités sont au rendez-vous. Dembélé fait la saison de sa vie, Hakimi est le meilleur latéral du monde, le milieu est l’un des plus créatifs du moment… Depuis trois mois, je n’ai pas souvenir d’une prestation moyenne. Je ne mets pas de limite à cette équipe. C’est juste jouissif de les voir jouer de cette manière. »