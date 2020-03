Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture pour ce crack espagnol cet été ?

Publié le 29 mars 2020 à 7h30 par H.G.

Auteur de très bonnes performances avec le FC Valence, Ferran Torres n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club espagnol. La dernière offre de rénovation des pensionnaires de Mestalla serait même restée sans réponse du joueur de 20 ans.

Ferran Torres s’est imposé comme l’une des principales révélations du football espagnol. Auteur d’excellentes performances avec le FC Valence, l’ailier droit a logiquement attiré le regard de plusieurs grands clubs, parmi lesquels figurerait le Real Madrid. La situation contractuelle d’Espagnol de 20 ans donnerait en plus de l’espoir aux écuries intéressées, dans la mesure où son bail au sein du club Ché expirera en juin 2021. Ainsi, le FC Valence pourrait être contraint de vendre sa pépite cet été si jamais il venait à ne pas prolonger pour ne pas le voir partir librement, et cela pourrait éventuellement bénéficier au Real Madrid. Et justement, à en croire les dernières informations de la presse espagnole, la prolongation de Ferran Torres serait toujours aussi mal embarquée.

Le FC Valence serait inquiet pour la prolongation de Ferran Torres