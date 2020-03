Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de ce crack de Zidane perturbé… par le coronavirus ?

Publié le 28 mars 2020 à 21h30 par H.G.

Prêté pour deux ans à la Real Sociedad, Martin Odegaard pourrait revenir dès l’été prochain au Real Madrid. Et le climat d’incertitude causé par la crise sanitaire du Covid-19 ne serait pas étranger à cette possibilité. Explications.

Après avoir disparu des radars ces dernières années, Martin Odegaard est revenu sur le devant de la scène la saison dernière en réalisant d’excellentes prestations avec le Vitesse Arnhem en Eredivisie. Par la suite, le milieu offensif de 21 ans a été prêté pour deux ans à la Real Sociedad par le Real Madrid. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international norvégien n’a pas manqué de poursuivre ses bonnes performances sous les ordres d’Imanol Alguacil. Nommé meilleur joueur de Liga du mois de septembre, Martin Odegaard s’est imposé comme le maître à jouer des pensionnaires d’Anoeta, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives après avoir pris part à 23 rencontres de championnat. Fort logiquement, les performances du Norvégien ont tapé dans l’oeil de Zinedine Zidane et de Florentino Perez, qui se verraient bien rapatrier leur joueur un an avant la fin de son prêt à la Real Sociedad. Et à en croire les dernières informations de la presse espagnole, ce retour précipité de Martin Odegaard au Real Madrid pourrait être accéléré par la crise sanitaire du Covid-19.

Le Real voudrait récupérer Odegaard pour économiser de l’argent !