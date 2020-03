Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait tranché pour l'avenir de deux pépites !

Publié le 28 mars 2020 à 16h30 par A.D.

Prêtés cette saison, Achraf Hakimi et Martin Odegaard pourraient enfin avoir leur chance au Real Madrid. Zinedine Zidane souhaiterait intégrer ses deux pépites à son effectif lors de l'exercice 2020-2021.

Achraf Hakimi et Martin Odegaard devraient défendre les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Arrivé à l'hiver 2015, l'international norvégien a enchainé les prêts ces dernières saisons. Après Heerenveen et Vitesse en Eredivisie, Martin Odegaard a pris la direction de la Real Sociedad lors du dernier mercato estival. De son côté, Achraf Hakimi n'a connu qu'une expérience en dehors de Madrid. A l'été 2018, le latéral marocain a été prêté pour une durée de deux saisons au Borussia Dortmund. Auteurs de prestations étincelantes dans leurs clubs respectifs, Martin Odegaard et Achraf Hakimi devraient revenir pour de bon au Real Madrid à la fin de la saison.

Hakimi et Odegaard dans les plans de Zidane ?