Mercato - PSG : Leonardo possède un avantage de taille pour deux dossiers chauds !

Publié le 28 mars 2020 à 15h45 par A.M.

Bien décidé à réactiver ses réseaux en Italie, Leonardo pourrait piocher du côté de la Lazio Rome. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG pourrait profiter du fait que Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic possèdent le même agent, un certain Mateja Kezman.

Lors de son premier passage au Paris Saint-Germain, Leonardo avait essentiellement axé son recrutement en Italie. Il faut dire que le dirigeant brésilien est un fin connaisseur du marché italien et n'avait pas hésité à recruter Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Marquinhos ou encore Javier Pastore pour ne citer qu'eux. Et à l'occasion de son retour l'été dernier au poste de directeur sportif, Leonardo n'a pas eu le temps de réactiver sérieusement ses réseaux. Mais l'été prochain, il compte bien relancer ses recherches sur le marché italien.

Kezman est l'agent de Milinkovic-Savic et Marusic