Mercato - PSG : Une piste défensive de Leonardo mise en vente ?

Publié le 28 mars 2020 à 14h45 par Th.B. mis à jour le 28 mars 2020 à 14h47

Intéressé par le profil de Gabriel pour la succession de Thiago Silva, Leonardo aurait pensé à l’enrôler. Et le LOSC serait ouvert à sa vente, ayant déjà accepté quatre offres provenant de quatre clubs différents…

Comme le 10 Sport vous le révélait courant février, le PSG s’est penché sur la situation de Gabriel, défenseur du LOSC, pour prendre la succession de Thiago Silva. Pour rappel, le capitaine du PSG sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, obligeant Leonardo à lui trouver un remplaçant. Gabriel aurait fait partie de la short-list de Leonardo, mais comme on vous l’a dévoilé à l’analyse dernièrement, une offensive de Leonardo pour Gabriel est peu probable à ce jour. Et les informations de Duncan Castles viennent confirmer la tendance.

Quatre offres de quatre clubs différents acceptées par LOSC pour Gabriel ?