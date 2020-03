Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Leonardo largué pour l’un de ses coups de cœur ?

Publié le 28 mars 2020 à 1h45 par A.C.

Annoncé comme l’un des grands objectifs de Leonardo cet été, Sergej Milinkovic-Savic s’éloignerait du Paris Saint-Germain.

Ces dernières années, Sergej Milinkovic-Savic a souvent été proche d’un départ de la Lazio, pourtant, Claudio Lotito a toujours réussi à le garder. Il faut dire que le président romain a réclamé des sommes folles pour laisser filer le milieu de terrain, ce qui n’a pas facilité la tâche des clubs intéressés. Cela devrait changer. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que Milinkovic-Savic est la priorité de Leonardo au Paris Saint-Germain. Il faudra toutefois dépenser pas moins de 100M€ pour l’avoir...

L’avenir de Milinkovic-Savic devrait se décider entre la Juve, l’Inter et United